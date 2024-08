SZOK: Zack Snyder zrobi film bez efektów specjalnych?

Getty Images © Gareth Cattermole

Po nieudanej przygodzie z " Rebel Moon Zack Snyder zapowiada przełom. Jego nadchodzący projekt ma być całkowitym przeciwieństwem wyśmiewanego przez wielu reżyserskiego stylu: zero efektów specjalnych, zero green-screena, zero wybuchów. Czy to w ogóle możliwe?Odświeżenie pomysłu na własną twórczość zapowiedział w niedawnym wywiadzie sam reżyser.- powiedział Snyder Jeszcze kilka miesięcy temu reżyser odgrażał się, że " Rebel Moon " doczeka się kontynuacji, ale fala negatywnych reakcji na pierwsze dwie części musiała zdusić ten pomysł w zarodku. Przy obecnym odbiorze, trzecia część " Rebel Moon " jest niemal z pewnością wykluczona.Zapowiedziany projekt będzie bez wątpienia sporym reżyserkim wyzwaniem dla samego Snydera , ale i dowodem, że ten dalej ma w sobie werwę do eksperymentów. Zapowiedziany film odsyła do wspomnień z debiutanckiego " Świtu żywych trupów " - filmu, który otworzył mu drogę do eksperymentowania z technikami komputerowymi. Pytanie, jak Snyder poradzi sobie z pracą scenarzysty. Jak dotąd parał się scenopisarstwem niezwykle rzadko - na łamach całej kariery jedynie " Sucker Punch " oraz niedawne " Rebel Moon " opierały się o tekst jego autorstwa, choć zawsze miał za sobą także kogoś, kto w tej pracy go wspierał. Jak na razie nie jest jasne, czy tak samo będzie w przypadku nadchodzącego projektu.