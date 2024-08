Netflix kasuje uniwersum "Armii umarłych" Zacka Snydera. Nad czym pracuje twórca "300"?

To koniec "Armii umarłych"? Netflix podjął decyzję

O czym opowiada "Armia umarłych"? Zobacz zwiastun

Netflix podjął decyzję: nie będzie sequeli ani animowanego serialu z uniwersum " Armii umarłych ". Deborah Snyder , producentka i żona reżysera, twierdzi jednak, że franczyza nie została zabita całkowicie. W Halloween w parkach rozrywki Six Flags ma się pojawić inspirowana nią atrakcja.– stwierdziła. Armia umarłych " zadebiutowała na Netfliksie w maju 2021 roku. Według danych platformy w ciągu pierwszych 28 dni od film został odtworzony w 75 milionach gospodarstw domowych, zajmując dziewiąte miejsce w rankingu najchętniej oglądanych produkcji oryginalnych platformy wszech czasów. W październiku tego samego roku na Netflix trafiła " Armia złodziei " – wyreżyserowany przez Matthiasa Schweighöfera prequel widowiska Zacka Snydera . Skasowany sequel nosił tytuł "Planet of the Dead".Przyczyn decyzji streamingowego giganta upatruje się w zamykającej aktualnie filmografię Snydera dylogii " Rebel Moon ", która nie spotkała się z ciepłym przyjęciem ze strony widowni ani krytyków. Aktualnie reżyser pracuje nad skromniejszym projektem. Ma on być dla niego odskocznią od wysokobudżetowych, napakowanych efektami specjalnymi widowisk.– powiedział w rozmowie z portalem CinemBlend. Armia umarłych " trafiła na Netflix w maju 2021 roku. W rolach głównych wystąpili Dave Bautista Matthias Schweighöfer . Przypominamy zwiastun:Akcja " Armii umarłych " rozgrywa się po wybuchu epidemii zombie, która pozostawiła Las Vegas w gruzach i odgrodziła miasto od reszty świata. Kiedy Scott Ward ( Dave Bautista ), wysiedlony mieszkaniec Vegas, były bohater wojny z zombie, zajmujący się przewracaniem hamburgerów na obrzeżach miasta, które teraz nazywa domem, spotyka się z szefem kasyna o nazwisku Bly Tanaka ( Hiroyuki Sanada ), ten ma dla niego wyjątkową propozycję: Scott ma włamać się do strefy kwarantanny opanowanej przez zombie, aby odzyskać 200 milionów dolarów, ukrytych w skarbcu pod główną ulicą, zanim miasto zostanie zniszczone przez rząd w ciągu 32 godzin. Mając niewiele do stracenia Ward podejmuje wyzwanie, gromadząc zespół, który ma przeprowadzić napad. Z tykającym zegarem, niedostępnym skarbcem, sprytniejszą i szybszą hordą zbliżających się zombie, tylko jedno jest pewne w największym napadzie wszech czasów: ocaleni biorą wszystko.