Zack Snyder stworzył serial animowany. Oto pierwsze zdjęcia

O czym opowiada serial "Twilight of the Gods"?

Fabuła serialu będzie inspirowana mitologią nordycką. W mitycznym świecie wielkich bitew, wielkich czynów i wielkiej straty król Lief ( Stuart Martin ) zostaje uratowany na polu bitwy przez wojowniczkę Sigrid ( Sylvia Hoeks ). Para zakochuje się w sobie i bierze ślub. Od razu po zawarciu związku stają się ofiarami napaści Thora ( Pilou Asbæk ). Od razu ruszają w drogę na czele grupy rycerzy, aby dokonać zemsty.Oto pierwsze zdjęcia z serialu:Swoich głosów postaciom użyczyli też: Rahul Kohli John Noble oraz Peter Stormare – przyznał Snyder . – Deborah Snyder , żona reżysera i producentka serialu, zdradziła, że prace nad serialem rozpoczęły się cztery lata temu. Nad warstwą wizualną "Twilight of the Gods" pracowało 48 artystów. Procesem produkcyjnym zajmowały się studia The Stone Quarry i Xilam.Twórcami serialu są Jay Oliva Snyder będzie jednym z reżyserów odcinków.