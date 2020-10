To nie była plotka. "Nie czas umierać" mogło ominąć kina

Wczoraj informowaliśmy o plotce krążącej po sieci, jakoby MGM rozmawiało z platformami i serwisami VOD na temat przekazania im praw do dystrybucji filmu " Nie czas umierać ", co oznaczałoby rezygnację z wprowadzenia go do kin. Jak się okazuje, nie była to plotka. Jednak rozmowy już dawno zakończyły się fiaskiem.Jak podaje portal Deadline, MGM i platformy streamingowe rozmawiały ze sobą na temat dystrybucji cyfrowej " Nie czas umierać " we wrześniu, kiedy studio ostatecznie zrezygnowało z listopadowej premiery filmu. Studio zażądało jednak naprawdę gigantycznej sumy - 600 milionów dolarów. Ani Netflix, ani Amazon, ani Apple nie zgodziły się na tę kwotę.Deadline podaje, że żadna z platform nie zaoferowała więcej niż 300 mln dolarów. Na takie rozwiązanie z kolei nie chciała się zgodzić Barbara Broccoli , a bez niej jakakolwiek umowa nie może zostać podpisana. Sprawa zresztą jest dużo bardziej skomplikowana, ponieważ prawa do zagranicznej kinowej dystrybucji posiada Universal. Wytwórnia też musiałaby zostać uwzględniona w uzgodnieniach.Z tych wszystkich powodów rozmowy szybko zakończyły się niczym, a Broccoli , MGM i Universal czekają, aż sytuacja pandemiczna uspokoi się i obraz będzie mógł normalnie wejść do kin i zarobić miliard dolarów (bo takie są oczekiwania wobec " Nie czas umierać ").