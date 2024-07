Więcej Minionków! "Minions 3" w kinach w 2027 roku

Minionki nadal rozrabiają

5 miliardów dolarów cyklu Gru i Minionki

Zwiastun filmu "Gru i Minionki: Pod przykrywką"

Animacjatrafi do kin za trzy lata. Amerykańska data premiery została wyznaczona na. To środa poprzedzająca Dzień Niepodległości.Za scenariusz odpowiadać będzie. Będzie to jego powrót do tego uniwersum. Ma bowiem na koncie tekst do filmuZ kolei za reżyserię odpowiadać będzie weteran serii i osoba podkładająca głos Minionkom,. Będzie to jego piąty reżyserski projekt w tym uniwersum.Na chwilę obecną nie wiemy nic na temat fabuły.Informacja o " Minions 3 " nadchodzi w momencie, w którym trwa podbój kin przez " Gru i Minionki: Pod przykrywką ". Film zarobił już na całym świecie 255 milionów dolarów.Tym samy. Stanowi to połowę kinowych zarobków wszystkich animacji studia Illumination.