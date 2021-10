Tommy Lee Jones zastąpi Harrisona Forda w filmie "The Burial"

Kiedyś wystąpili wspólnie. Teraz jeden zastąpi drugiego. Tommy Lee Jones dołączył do obsady "The Burial". Przejął rolę, z której musiał zrezygnować Harrison Ford Drugą gwiazdą pozostaje Jamie Foxx . Za kamerą stanie Maggie Betts , która obecnie pracuje nad " The Days of Abandonment " z Natalie Portman w roli głównej."The Burial" inspirowane jest prawdziwą historią. Głównym bohaterem jest właściciel domu pogrzebowego, który zbankrutował. Mężczyzna postanawia pozwać konkurenta. Miał z nim słowną umowę, której ten nie dotrzymał. Bohater do swojej obrony zatrudnia niekonwencjonalnego adwokata.