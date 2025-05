Powrót legendy! Bam Margera i kultowe hity w "Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4"

Zobacz zwiastun "Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4"

Bam Margera wraca do gry! Legendarny skater oficjalnie pojawi się w " Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 ". Podczas imprezy spotkał się z gospodarzem wydarzenia, Salemem Masakelą, by porozmawiać o dziedzictwie serii i jej wpływie na kulturę skateboardingu.Na scenie pojawił się również Andy Anderson, nowy zawodnik w grze, który w rozmowie z Masakelą podkreślał znaczenie THPS w świecie gier i sportów ekstremalnych. Wśród gości znalazł się też Lupe Fiasco, który opowiadał o swojej muzyce i nowej ścieżce dźwiękowej gry, która – jak sam zaznaczył – rozświetla kulturę skate’u.Podczas imprezy zaprezentowano trzecią i ostatnią falę utworów, które znajdą się w grze. Do wcześniej ogłoszonych artystów dołączyli m.in. Danny Brown i Lupe Fiasco, a także zespoły Adolescents i Uretic. Oto wybrane nowości i klasyki, które usłyszymy w grze:Nowe utwory:• King Gizzard & The Lizard Wizard – “Gila Monster”• Idles – “Gift Horse”• Common Perry – “Better Off”• Thee Oh Sees (Osees) – “A Foul Form”• Danny Brown – “Uknowhatimsayin¿” (feat. Obongjayar)• Strawberry Fuzz – “East of the 40s”Powracające klasyki:• Mastodon – “Precious Stones”• The Dead Milkmen – “Dean’s Dream”• Steve Lacy – “C U Girl”• Sex Pistols – “Holidays In The Sun”• The Cult – “New York City”• Lupe Fiasco – “Kick, Push”… i wiele więcej! Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 " zbliża się wielkimi krokami, a po takiej zapowiedzi hype tylko rośnie. Premiera gry już 11 lipca na PC, PS5, Xbox Series X, Nintendo Switch, PS4, Xbox One oraz Nintendo Switch 2.