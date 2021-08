Bam Margera pozywa producentów "Jackass"

Współtwórca cyklu " Jackass Bam Margera złożył w sądzie pozew m.in. przeciwko Johnny'emu Knoxville'owi , wytwórni Paramount Pictures oraz telewizji MTV. Aktor i kaskader domaga się odszkodowania za bezprawne usunięcie go z obsady filmu " Jackass Forever ".Powód uważa, że padł ofiarą spisku ze strony producentów:(Tremaine - reżyser serii)(Jonze - producent)W marcu 2020 roku Margera , który od lat zmaga się z uzależnieniem od narkotyków, podpisał z Paramountem kontrakt na udział w nowej odsłonie serii " Jackass ". Umowa zobowiązywała kaskadera m.in. do wykonywania codziennych testów na obecność w organizmie substancji odurzających. W sierpniu wytwórnia niespodziewanie zrezygnowała ze współpracy, uzasadniając decyzję rzekomym naruszeniem warunków kontraktu. Do tego czasu Margera zdążył jednak wymyślić i przygotować sceny, które w większości znalazły się w filmie " Jackass Forever ".czytamy w pozwie.Kinowa premiera " Jackass Forever " zaplanowana jest na październik. Dotychczasowe odsłony cyklu zarobiły blisko pół miliarda dolarów.