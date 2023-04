Gwiazdor serii "Jackass" poszukiwany przez policję. Za co?

O co podejrzany jest Bam Margera?

Problemy Bama Margery

Getty Images © Dimitrios Kambouris

Skater i kaskader znany z serii " Jackass ", który ostatnio procesował się z producentami , po tym jak został usunięty z obsady filmu " Jackass Forever ", oraz otarł się o śmierć , jest poszukiwany przez stróżów prawa.W oświadczeniu wydanym przez policję czytamy, że 23 kwietnia o 11:00 funkcjonariusze zostali wezwani do posesji w Hrabstwie Chester. Na miejscuTuż przed przybyciem policji były gwiazdor " Jackassa " zbiegł na okoliczne zalesione tereny i do chwili obecnej nie został odnaleziony.Nakaz aresztowania Margery został wydany w poniedziałek.Opublikował na Twitterze zrzut ekranu instagramowej korespondencji, z której wynika, że Bam zadał mu kilka ciosów, które Jess "zablokował".. Sam zainteresowany twierdzi, że padł ofiarą spisku ze strony producentów. W sierpniu 2021 złożył pozew m.in. przeciwko Johnny'emu Knoxville'owi , wytwórni Paramount Pictures oraz telewizji MTV, domagając się odszkodowania za bezprawne usunięcie go z obsady., skomentował. Znany z " Jackassa Steve-O przyznał, że kiedy dowiedział się o hospitalizacji Margery , myślał, że ten tego nie przeżyje.