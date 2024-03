Top 5 filmowych zmartwychwstań. Znacie film z miejsca 2?

TOP: oto 5 filmowych zmartwychwstań. Znacie film z miejsca 2?

O czym opowiada "Słowo"?

O czym opowiada "Reanimator"?

O czym opowiada "RoboCop"?

O czym opowiada "Matrix"?

O czym opowiada "Mission: Impossible – Rogue Nation"?

Jakie filmowe zmartwychwstania najbardziej zapadły w nam pamięć? Odpowiedź na to pytanie znajdziecie w najnowszym odcinku programu TOP. Krótkie wideo prezentujemy poniżej. Zaprasza Ewelina Leszczyńska.Akcja " Słowa " rozgrywa się w rodzinie Mortena, wiejskiego przywódcy grupy protestanckiej (Henrik Malberg). On sam rozumie religię nieortodoksyjnie, uważa się jedynie za organizatora życia ideowego i sternika moralnego. Jeden z jego starszych synów Mikkel ( Emil Hass Christensen ), mąż pięknej Inger ( Birgitte Federspiel ) – mało, że nie przesadza ze zwracaniem oczu ku niebu, ale prezentuje niefrasobliwy sceptycyzm; tylko brat Mikkela, obłąkany Johannes ( Preben Lerdorff Rye ) głoszący się Chrystusem, jest człowiekiem niewzruszonej ufności do Boga. Wpadł w szaleństwo pod wpływem pism Kirkegaarda, snuje się po okolicy rozmawiając z przyrodą i nie jest poważnie brany do chwili, kiedy rodzinę dotyka nieszczęście. Reanimator " to adaptacja opowiadania H.P. Lovecrafta . Jego bohaterem jest Herbert West ( Jeffrey Combs ), student medycyny, który przenosi się ze Szwajcarii na stypendium do Stanów Zjednoczonych. Nieoczekiwanie zaprzyjaźnia się z Danem Cainem ( Bruce Abbott ), aspirującym lekarzem, który nie umie pogodzić się ze śmiercią swoich pacjentów. West przekonuje go, że opracowane przez niego serum pozwala przywrócić zmarłych do świata żywych, wymaga tylko lekkiego dopracownia. Niestety ich eksperyment wkrótce wymyka się spod kontroli.Kiedy dobry glina ( Peter Weller ) zostaje napadnięty przez bezwzględnych kryminalistów, grupa lekarzy i naukowców ratuje mu życie, przekształcając go w cyborga zwanego RoboCopem. Niepokonana maszyna do walki z przestępczością zaczyna jednak przypominać sobie wydarzenia z przeszłości i twarze osób, które zaatakowały go na służbie. Poza sprawiedliwością Robocop zaczyna pragnąć jednego... zemsty!Kiedy piękna nieznajoma ( Carrie Anne Moss ) prowadzi hakera Neo ( Keanu Reeves ) do zakazanego podziemia, odkrywa on szokującą prawdę: Znane nam życie jest jedynie iluzją stworzoną przez wrogą cyberinteligencję. Neo dołącza do legendarnego i niebezpiecznego buntownika Morfeusza ( Laurence Fishburne ) w walce o wolność ludzkości. Teraz każdy ruch, każda sekunda, każda myśl jest walką o przetrwanie i ucieczkę z Matrixa. Tom Cruise ), agent elitarnej rządowej jednostki Impossible Missions Force, po raz kolejny udowodni, że nie ma dla niego misji niemożliwej. Po rozwiązaniu IMF, Ethan zostaje na lodzie, sam przeciw wysoko wyspecjalizowanej sieci agentów, Syndykatowi, który jest zdeterminowany, by zaprowadzić na świecie nowy porządek. Służyć ma temu eskalacja ataków terrorystycznych. Ethan , nie mając innego wyjścia, skrzykuje starą gwardię, by stawić czoła groźnemu Syndykatowi. Dołącza do nich zdyskredytowana agentka brytyjskiego wywiadu, która może, ale nie musi, stać po stronie IMF. Tak rozpoczyna się najbardziej nieprawdopodobna misja. Mission: Impossible.