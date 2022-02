Trwa awantura o Oscary. Dźwiękowcy mówią o zdradzie

Dźwiękowcy: Akademia nas zdradziła

Nie milkną echa decyzji Akademii o wyłączeniu ośmiu kategorii z transmisji na żywo z rozdania Oscarów . W piątek władze organizacji spotkały się z przedstawicielami dźwiękowców i innych grup zawodowych. Jak donosi portal The Hollywood Reporter, było na nim burzliwie.Na spotkaniu najbardziej wściekli byli dźwiękowcy, którzy uznali, że zostali zdradzeni przez Akademię. Najlepszy dźwięk to bowiem jednak z ośmiu kategorii, które zostały usunięte z relacji na żywo. Tymczasem przed poprzednią Galą Oscarową wszystkie stowarzyszenia zrzeszające osoby pracujące z dźwiękiem zgodziły się, by dwie ich oscarowe kategorie zostały zastąpione jedną za najlepszy dźwięk. W zamian Akademia miała się zobowiązać do tego, by ta kategoria nie była wyłączana z transmisji na żywo.Akademia zakłada, że wszyscy nominowani i goście zasiądą na sali Dolby Theatre o 16:00 czasu lokalnego (1:00 w nocy z niedzieli na poniedziałek czasu polskiego). Wtedy rozpocznie się Gala Oscarowa. W ciągu pierwszej godziny zostaną wręczone Oscary w kategoriach: dźwięk, muzyka, montaż, scenografia, charakteryzacja, aktorski film krótkometrażowy, animowany film krótkometrażowy i dokumentalny film krótkometrażowy. Na żywo informacje o laureatach będą podawane w mediach społecznościowych.W tym czasie z odtworzenia na antenie ABC trwać będzie relacja z czerwonego dywanu. Po godzinie rozpocznie się transmisja na żywo z ceremonii. W jej trakcie widzowie zobaczą migawki z wręczenia Oscarów w ośmiu powyższych kategoriach.Choć oburzenie w świecie filmowym na decyzję Akademii jest ogromne, szanse na zmianę formatu telewizyjnej transmisji wydają się zerowe.Zachęcamy do wzięcia udziału w naszej oscarowej ANKIECIE , w której możecie głosować na swoich faworytów. TUTAJ znajdziecie nominacje do 94. nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej . Wybierzcie najlepszych!