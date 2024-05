Kevin McNally z “Piratów z Karaibów” pojawi się w Polsce!

Jużnaodbędzie się 22. edycja. Jest to impreza, na której co roku można spotkać wielu znanych gości ze świata filmu, literatury, anime, gamingu i szeroko pojętej popkultury. Podczas najbliższej edycji na Festiwalu zobaczycie między innymi Kevina McNally’ego , który stał się znany między innymi dzięki serii filmów “ Piraci z Karaibów ”.Urodzony 27 kwietnia 1956 roku w Bristolu, McNally rozpoczął swoją przygodę z aktorstwem w wieku zaledwie 16 lat w Birmingham Repertory Theatre. Jego talent szybko został zauważony, a rok później otrzymał stypendium na prestiżowej Royal Academy of Dramatic Art, zdobywając w 1975 roku nagrodęza wybitne osiągnięcia scenicznej.Ale to rola pirata Joshamee Gibbsa w kultowej serii " Piraci z Karaibów " przyniosła mu międzynarodową sławę. Od " Klątwy Czarnej Perły " po " Zemstę Salazara ", McNally zachwycał widzów humorem i talentem u boku gwiazd takich jak Johnny Depp Festiwal Fantastyki Pyrkon to wyjątkowa okazja, by spotkać tego utalentowanego aktora, posłuchać jego historii i dowiedzieć się więcej o jego niezwykłej podróży w świecie filmu i telewizji.Więcej informacji na temat gości Pyrkonu oraz bilety dostępne są na stronie http://www.pyrkon.pl