Trwa sprzedaż kart wstępu na Festiwal EnergaCAMERIMAGE

W tym roku już na początku września uruchomiona została sprzedaż kart wstępu na jubileuszową trzydziestą edycję Festiwalu Filmowego EnergaCAMERIMAGE , który odbędzie się w Toruniu w dniach 12-19 listopada. To ciekawa propozycja dla wszystkich miłośników sztuki filmowej.Na uczestników Festiwalu jak zwykle czekają pokazy najlepszych produkcji z całego świata (ponad 200 filmów), spotkania z twórcami, wystawy, seminaria i warsztaty prowadzone przez najważniejsze postaci branży filmowej. Wszyscy zainteresowani nowinkami technicznymi w dziedzinie sprzętu filmowego będą mogli także odwiedzić EnergaCAMERIMAGE Market, gdzie międzynarodowe firmy pochwalą się swoimi ostatnimi osiągnięciami. Posiadacz festiwalowej Karty Wstępu (Entry Card) przez tydzień trwania wydarzenia, może korzystać z wszystkich propozycji organizatora, włącznie z udziałem w warsztatach a nawet konferencjach prasowych po projekcjach filmowych.Wszyscy chętni, którzy chcieliby zakupić Kartę Wstępu mogą to zrobić po wcześniejszym zarejestrowaniu na stronie portal.camerimage.pl . W tym roku karta wstępu na Festiwal EnergaCAMERIMAGE kosztuje 400 zł, co stanowi atrakcyjną propozycję w porównaniu z ofertą innych największych polskich festiwali filmowych.W trakcie Festiwalu możliwy będzie także zakup biletów na pojedyncze projekcje i konkretne wydarzenia festiwalowe.Szczegółowa lista filmów, które znajdą się w programie Festiwalu EnergaCAMERIMAGE oraz gości, którzy odwiedzą nasze miasto w trakcie tegorocznej edycji zostanie opublikowana w październiku. Jednak już niedługo zostaną ogłoszone składy pierwszych konkursowych selekcji oraz kolejne nazwiska tegorocznych laureatów. Już dziś organizatorzy zapraszają na spotkania z laureatami nagród specjalnych. Nagroda za Całokształt Twórczości trafi w tym roku do Stephena H. Buruma – twórcy zdjęć do " Mission: Impossible ", " Życia Carlita " czy " Wojny państwa Rose ". Niemiecka reżyserka awangardowa, ikona kina feministycznego, Ulrike Ottinger , odbierze nagrodę za Awangardowe Osiągnięcia w Sztuce Filmowej. Vance Burberry , który zrealizował zdjęcia do teledysków m.in. Guns N’ Roses Ozzy Osbourne czy The Weeknd otrzyma Nagrodę za Osiągnięcia w Dziedzinie Wideoklipu.Festiwal EnergaCAMERIMAGE będzie świętował swoje trzydziestolecie w mieście, w którym narodziła się jego idea na początku lat 90-tych – cieszymy się, że ten niezwykły jubileusz celebrować będziemy wspólnie z mieszkańcami Torunia!