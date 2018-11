Trylogia "Spyro" już dostępna, a na Filmwebie super konkurs

3 2 1



Spyro, kultowy fioletowy smok, który rozbawiał pokoje dzienne na całym świecie pod koniec lat 90-tych, zalicza wielki powrót wraz z wydaniem. Tytuł wprowadza graczy do w pełni zremasterowanej kolekcji gier z odtworzonymi na nowo postaciami, animacjami, otoczeniem, zupełnie nowym oświetleniem i filmikami – wszystko to w oszałamiającej jakości HD. Teraz fani mogą poszybować na nowe wyżyny i odkryć ponad 100 bujnych środowisk wypełnionych nowymi szczegółami, które ożywiają Dragon Realms i Avalar jak nigdy dotąd. Trylogia pojawiła się na konsole PlayStation 4, PlayStation 4 Pro oraz rodzinę urządzeń Xbox One firmy Microsoft, w tym Xbox One X. Gra dostępna jest z polskim dubbingiem., twórcy dają fanom w pełni przeskalowaną wersję trzech oryginalnych gier Spyro, od których wszystko się zaczęło:, "" i "", ale ze współczesnym wyczuciem, które sprawia, że będzie to rozgrywka świeża i radosna dla dzisiejszych graczy. Dodatkową uciechę zapewni głos aktora Toma Kennyego, którzy użycza go Spyro we wszystkich trzech grach. Weterani marki poznają klasyczną ścieżkę dźwiękową, ale z pewnością ucieszą się z zupełnie nowego tematu ekranu tytułowego, od kompozytora oryginalnego soundtracku, Stewarta Copelanda. Dodatkowo, nowa gra zawiera funkcję audio, która pozwala graczom przełączać się między oryginalną i nowo zremasterowaną ścieżką dźwiękową, dla tych, którzy chcą bardziej klasycznej rozgrywki. Gracze mogą po prostu wlecieć do menu opcji w dowolnym momencie rozgrywki, uwolnić swoje preferowane nostalgiczne lub przeskalowane groove i wrócić do akcji bez utraty zapisanych danych.Z okazji tej premiery wydawca gry, firma Activision przysłała nam limitowaną edycję konsoli PlayStation 4, której nie da się kupić i jedyną opcją zdobycia jej jest wzięcie udziału w organizowanych przez media na całym Świecie konkursach. Prezentację konsoli i warunki konkursu znajdziecie w poniższych wideo, zaś formularz do udzielania odpowiedzi