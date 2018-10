Getty Images © Francois Durand



Nagrodzony Złotą Palmą reżyser Abdellatif Kechiche ) został oskarżony o napaść seksualną.Rzekoma ofiara filmowca to młoda aktorka, która nie chce na razie ujawnić swojej tożsamości. Do incydentu miało dojść w czerwcu tego roku w trakcie kolacji u wspólnego znajomego.Poszkodowana zgłosiła się na policję 6 października, ale dopiero teraz sprawa trafiła do mediów. Kechiche stanowczo zaprzecza oskarżeniom.