Twórcy "Prawa ulicy" pracują nad nowym serialem o skorumpowanej policji

Lubimy takie wiadomości! David Simon George Pelecanos – scenarzyści i producenci uznawanego za jeden z najlepszych seriali w historii telewizji, czyli oczywiście " Prawa ulicy " – przygotowują nowy serial o policji. Projekt zatytułowany "We Own This City" powstaje dla stacji HBO.Scenariusz limitowanej serii "We Own This City" oparty jest na książce dziennikarza śledczego Justina Fentona pod wszystko mówiącym tytułem "We Own This City: A True Story of Crime, Cops and Corruption". Fenton opisał wydarzenia, jakie miały miejsce w Baltimore w 2015 roku. Wtedy to tłumy wściekłych obywateli wyszły na ulice po śmierci młodego czarnoskórego Freddiego Graya – który zmarł na komisariacie w podejrzanych okolicznościach. W tym samym czasie liczba przestępstw związanych z narkotykami osiągnęła w Baltimore rekordową od dwudziestu lat liczbę.Pod naporem biura burmistrza (brzmi znajomo?) baltimore'ska policja zwraca się do szeregowego sierżanta Wayne'a Jenkinsa, który zawiązuje elitarną jednostkę do walki z przestępczością narkotykową. Na tym związki z " Prawem ulicy " się kończą, bo zespół Jenkinsa dopuścił się nadużyć na niespotykaną dotąd skalę: licznych kradzieży mienia podczas pozorowanych przeszukań mieszkań oraz fałszowania dowodów, co doprowadziło do wielu niesłusznych wyroków skazujących, a nawet śmierci niewinnych – w tym policjanta, który zginął zaledwie dzień przed złożeniem zeznań przeciwko jednostce. George Pelecanos nie tylko piszą scenariusz, ale będą też pełnili funkcję producentów serialu.Właśnie trwają poszukiwania obsady.A poniżej przypominamy odcinek 7 WSPANIAŁYCH, w którym Kuba Popielecki przywołuje najlepsze serialowe czołówki. Uwaga spojler – wśród nich " Prawo ulicy ".