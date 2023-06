Ubisoft Zaskakuje! Powrót "Prince of Persia"!

W " Prince of Persia: The Lost Crown " gracze wcielają się w rolę młodego, lecz niezwykle utalentowanego wojownika o imieniu Sargon. Jako część elitarnej jednostki zwanej Nieśmiertelnymi, gracze zostaną wysłani na misję ratunkową. Ich zadanie polega na uratowaniu Księcia Ghassana, co prowadzi ich do niebezpiecznej i przeklętej Góry Qaf.Gra czerpie garściami z gatunku metroidvanii, pozwalając na swobodne odkrywanie otaczającego świata. Znajdziemy tu bogate i różnorodne krajobrazy - od majestatycznej Cytadeli Wiedzy, po malownicze terytoria Lasu Hyrkańskiego. W trakcie gry, zdobywane umiejętności i talenty pomogą Sargonowi odsłaniać tajemnice Góry Qaf, a także zmagająć się z zagadkami i wyzwaniami, które na niego czekają.Walka jest kolejnym istotnym elementem gry.będzie musiał stawić czoła mitycznym stworzeniom, potężnym bossom, a także pokonać różne pułapki. Mechanika walki pozwala na łączenie umiejętności bojowych i platformowych, co daje graczom możliwość mierzenia się z przeciwnikami, tętniącymi siłą czasu, takimi jak Jahandar, strażnik Cytadeli.Unikalne doświadczenie gry zapewnia także ścieżka dźwiękowa stworzona przez irańskiego kompozytora, Mentrixa. Jego muzyka łączy tradycyjne instrumenty z nowoczesnym brzmieniem, prowadząc gracza przez mitologiczną Persję. Współtworzy go również nagradzany Gareth Coker , dodający epickiego wymiaru do pojedynków z bossami.Kreowana przez doświadczony zespół z Ubisoft Montpellier, gra " Prince of Persia: The Lost Crown ", to odświeżony klasyk, wprowadzający nowe postacie, historię oraz fascynujące mechaniki rozgrywki.Gra będzie dostępna na Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox One, Amazon Luna i Windows PC za pośrednictwem Epic Games Store i Ubisoft Store od. Subskrybenci Ubisoft+ na PC, Xbox i Amazon Luna będą mogli ograć ten tytuł w ramach swojej subskrybcji. Czy na taki powrót perskiego księcia czekaliście?