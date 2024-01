Porzuć posiadanie - przejdź na streamowanie. Zmiany w Ubisoft+

Ubisoft+ to platforma bazująca na chmurze, która od momentu uruchomienia przyciągnęła "miliony" użytkowników. Tremblay podkreśla, że, mimo że niektórzy wciąż preferują fizyczne kopie gier. Podkreśla on potrzebę konsumenckiej zmiany w podejściu do posiadania gier. W wywiadzie dla GamesIndustry zauważa różnorodność zachowań konsumentów, w tym rosnący trend kupowania gier po zakończeniu subskrypcji.Ubisoft przeprowadził wczoraj bardzo niespodziewanie rebranding swojej usługi, teraz znanej jako. Oprócz tego, wprowadzono także inne poziomy usługi, takie jak, umożliwiające dostęp do starszych tytułów, ale nie obejmujące najnowszych gier.Subskrypcjazapewnia dostęp do najnowszych gier od momentu ich wydania, co często oznacza dostęp do najwyższego poziomu tych gier. Tremblay zwraca uwagę na "ogromną wartość" jaką oferują usługi subskrypcyjne, w tym zachowanie postępu w grze i możliwość wznowienia gry w dowolnym momencie bez utraty osiągnięć.Tremblay porównuje zmianę w podejściu do posiadania gier do wcześniejszej transformacji w sposobie, w jaki ludzie traktowali swoje kolekcje płyt CD i DVD. Zauważa, że adaptacja do modelu niewłasnościowego w. Kluczowym elementem jest komfort graczy w kwestii nieposiadania fizycznych kopii, przy jednoczesnym zachowaniu postępu w grze.W niedalekiej przyszłości Ubisoft planuje włączyć gry Activision Blizzard do swojej oferty subskrypcyjnej, jako część ostatniej umowy z Microsoftem dotyczącej praw do streamingu tych gier. To posunięcie symbolizuje rosnącą dominację usług subskrypcyjnych w branży gier wideo i otwiera nowe możliwości dla graczy, którzy będą mogli cieszyć się szerokim wachlarzem tytułów bez potrzeby posiadania każdej z gier indywidualnie.Zasadniczym pytaniem, na które odpowiedzi szuka, nie tylko Ubisoft, ale również cała branża, jest to, czy wzrost popularności usług subskrypcyjnych osiągnie wkrótce swój szczyt, czy też będzie kontynuował swój rozwój. Udział usług subskrypcyjnych w przychodach branży gier wideo jest już znaczący i ciągle rośnie ale w jaki sposób ten trend wpłynie na przyszłość gier wideo, pozostaje kluczowym pytaniem dla twórców, wydawców oraz samych graczy.