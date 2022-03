Ukraiński reżyser Sergiej Łoźnica odchodzi z Europejskiej Akademii Filmowej

Sergiej Łoźnica - list reżysera do EFA

Sergiej Łoźnica - zwiastun filmu "Donbass"

Filmowcy z Ukrainy wzywają do działania



Szereg najważniejszych filmowców z Ukrainy wezwał międzynarodowe środowisko filmowe do solidarności z ich krajem w czasie kryzysu.

Putin nie zatrzyma się na Ukrainie. To pełnoprawna wojna. To wyzwanie dla całego demokratycznego świata, napisał reżyser Oleg Sentsov (" Nosorożec "). Nie tylko bronimy swojej ziemi, ale też odpieramy postęp tyranii. Skończył się czas obaw. To czas walki o wolność i prawdę.



Każda minuta opóźnienia w podjęciu wpływowych decyzji ma dziś cenę życia w Ukrainie, a jutro życia wszędzie poza Ukrainą, skomentowała Maryna Gorbach , reżyserka nagrodzonego na festiwalu Sundance " Klondike ". Światowe bezpieczeństwo jest w rękach ukraińskiej armii. Bądźcie odważni i zdeterminowani, odpowiedzcie na postulaty ukraińskich polityków. Zróbcie to dla przyszłości swoich własnych dzieci!

W otwartym liście do Europejskiej Akademii Filmowej ukraiński reżyser Sergiej Łoźnica wyraził swoją solidarność wobec rodaków walczących z rosyjskim najeźdźcą i skrytykował sobotnie oświadczenie organizacji. Poprosił również media, by publikowały jego list w całości.W liście czytamy:Sergiej Łoźnica, reżyser Łoźnica , jeden z najważniejszych reżyserów europejskiego kina i stały bywalec festiwalu w Cannes, dokumentował już wojnę na Ukrainie. Jego " Donbass " z 2018 roku zdobył na Lazurowym Wybrzeżu nagrodę za reżyserię w sekcji Un Certain Regard.Poniżej znajdziecie zwiastun filmu: