Retrospektywa Siergieja Łoźnicy podczas części online 19. MDAG

Podczas trwającej części online 19. Millennium Docs Against Gravity odbywa się retrospektywa twórczości Siergieja Łoźnicy, którego film "Babi Jar. Konteksty" znalazł się w tegorocznym programie festiwalu w części kinowej. Prezentacja filmów wybitnego ukraińskiego reżysera potrwa do 5 czerwca na mdag.pl i będzie obejmowała siedem tytułów.

"Babi Jar. Konteksty" (Babi Yar. Context), 2021 - film dokumentalny

"Pogrzeb Stalina" (State Funeral), 2019 - film dokumentalny

"Donbas" (Donbass), 2018 - film fabularny

"Proces" (The Trial), 2018 - film dokumentalny

"Łagodna" (A Gentle Creature), 2017 - film fabularny

"Zmiana" (The Event), 2015 - film dokumentalny

"Majdan. Rewolucja godności" (Maidan), 2014 - film dokumentalny

Podczas swojej wizyty w Polsce w czasie części kinowej 19. MDAG Łoźnica spotkał się kilkukrotnie z publicznością oraz ze studentami_kami Szkoły Filmowej w Łodzi. Uczestniczył także w spotkaniu mistrzów z Billem Morrisonem . Zapis tego spotkania można znaleźć TUTAJ Oprócz filmów dokumentalnych, w ramach przeglądu twórczości Łoźnicy zostaną zaprezentowane także jego filmu fabularne. Wspólnie dają wgląd we wnikliwe spojrzenie reżysera na współczesną sytuację Ukrainy, ale także imperialistyczne zapędy Rosji, których tragiczne efekty widzimy obecnie. Łoźnica jest także mistrzem pracy z materiałami archiwalnymi, czego dowodem jest zarówno " Babi Jar. Konteksty ", jak również jego poprzedni filmy prezentowany na naszym festiwalu - " Pogrzeb Stalina ".Oto wszystkie filmy, które znalazły się w ramach retrospektywy (https://mdag.pl/pl/ogladaj-online/19/sekcje/retrospektywa-siergieja-loznicy):Film można zobaczyć tutaj: https://mdag.pl/pl/ogladaj-online/19/film/babi-jar-konteksty 29 i 30 września 1941 roku oddziały niemieckie tzw. Einsatzgruppe, w asyście dwóch batalionów policji ukraińskiej, zastrzeliły w wąwozie Babi Jar nieopodal Kijowa ponad 33 tysiące Żydów. Taki napis pojawia się dokładnie w połowie wstrząsającego dzieła znanego publiczności MDAG Siergieja Łoźnicy, który oparł swój film ponownie na unikalnych archiwaliach.Film można zobaczyć tutaj: https://mdag.pl/pl/ogladaj-online/19/film/pogrzeb-stalina 5 marca 1953 roku ludność ZSRR wstrzymała oddech na wieść o śmierci Stalina. Dzięki odnalezionym przez Siergieja Łoźnicę archiwom możemy przyjrzeć się z niezwykłej perspektywy pogrzebowi jednego z największych zbrodniarzy w historii ludzkości. Nigdy wcześniej niepokazywane, w dużej mierze kolorowe zdjęcia, zapierają dech w piersiach i przenoszą nas w samo centrum kultu jednostki. Łoźnica osiąga w tym filmie mistrzostwo w od lat rozwijanym przez siebie unikalnym stylu pracy z archiwami – udźwiękawia je i dzięki montażowi nadaje poszczególnym scenom fabularną płynność.Film można zobaczyć tutaj: https://mdag.pl/pl/ogladaj-online/19/film/donbas Akcja filmu rozgrywa się w Donbasie, wschodnim regionie Ukrainy, kontrolowanym przez liczne grupy przestępcze. Trwa wojna hybrydowa – konflikt pomiędzy ukraińską armią zasilaną ochotnikami a bojówkami separatystycznymi wspieranymi przez rosyjskie oddziały. Koszmar staje się udziałem ludności cywilnej. Z drugiej strony toczy się codzienne życie, a przez ekran przewija się galeria postaci: roześmiana młoda para, skonfundowany niemiecki dziennikarz, którego służby kontrolne biorą za faszystę, czy okradziony właściciel luksusowego auta.Film można zobaczyć tutaj: https://mdag.pl/pl/ogladaj-online/19/film/proces Film Siergieja Łoźnicy ukazuje tę pokazową machinę państwowego terroru stworzoną przez Stalina w celu legitymizacji jego władzy. Dzięki pieczołowicie wybranym i odrestaurowanym czarno-białym archiwalnym nagraniom, mamy szansę przyjrzeć się procesowi, w którym wszyscy z premedytacją kłamali – od oskarżonych, przez świadków, aż po sędziów. Obserwujemy sfabrykowane zeznania w połączeniu z fragmentami nagrań demonstracji przeciwko francuskiemu premierowi podczas procesu, który obserwowały tłumy ludzi.Film można zobaczyć tutaj: https://mdag.pl/pl/ogladaj-online/19/film/lagodna Łagodna ", pokazywana w Konkursie Głównym w Cannes 2017, to trzeci fabularny film Siergieja Łoźnicy (" Szczęście ty moje "; " We mgle "). Inspirowana nowelą Dostojewskiego opowieść prowadzi nas w krainę zbrodni bez kary. Na prowincji we współczesnej Rosji kobieta o przykuwającej uwagę, spokojnej twarzy ( Wasilina Makowcewa ), otrzymuje zwrot paczki, którą wysłała do męża przebywającego w więzieniu, bez wyjaśnienia. Postanawia sama pojechać do ukochanego. Trafia do miasta-więzienia rodem z Kafki. Urzędnicy odmawiają jej udzielenia informacji. Ciągle słyszy: "tajemnica państwowa".Film można zobaczyć tutaj: https://mdag.pl/pl/ogladaj-online/19/film/zmiana Leningrad, gorące dni 19 – 24 czerwca 1991 roku. Na wieść o odbywającym się w Moskwie zamachu stanu twardogłowego pułkownika Janajewa, na ulice i place wylegają nieprzebrane tłumy. Mieszkańcy wyszarpują sobie z rąk ulotki, próbując uzyskać jakąkolwiek informację. Przez morze ludzi co chwila, niczym impulsy elektryczne, przebiegają sprzeczne komunikaty – mnożą się plotki o śmierci Gorbaczowa i Jelcyna. Gdy w kontrolowanej przez puczystów telewizji można oglądać balet "Jezioro łabędzie" (już wcześniej pokazywany przy zmianie władzy w ZSRR), tłum donosi o zabitych na ulicach stolicy i w republikach nadbałtyckich. Do ludzi wypełniających plac przed Pałacem Zimowym, gdzie bolszewicy w 1917 roku wszczęli rewolucję, przemawia Anatolij Sobczak, mer zbuntowanego miasta. Rozbrzmiewają pieśni Władimira Wysockiego i Wiktora Coja, lidera kultowej grupy Kino. Z trybuny recytowane są wiersze, a sztandary z hasłami „precz z komunizmem” czy „faszyzm nie przejdzie” udowadniają, że była kiedyś szansa na inną, antytotalitarną Rosję, która miała swój Majdan.Film można zobaczyć tutaj: https://mdag.pl/pl/ogladaj-online/19/film/majdan-rewolucja-godnosci Majdan. Rewolucja godności " to przykład obserwacyjnego kina dokumentalnego, którego inspiracją był pierwszy film Siergieja Eisensteina Strajk " z 1924 roku. Ponad dwugodzinny obraz jest szczególnego rodzaju dokumentalną kroniką, pozbawioną doraźnej publicystyki, zbudowaną z chłodnych rejestracyjnych ujęć, podzielonych niejako na akty czarnymi przerywnikami, w których pojawiają się informacje o przebiegu rewolucji. " Majdan. Rewolucja godności ", określany mianem obrazu o "narodzinach narodu", daje świadectwo głębokich politycznych i społecznych przemian w Ukrainie.Część online 19. Millennium Docs Against Gravity odbywa się w dniach 24 maja - 5 czerwca na stronie mdag.pl . Mecenasem tytularnym festiwalu jest Bank Millennium ( www.bankmillennium.pl)