Universal porzuca plan kinowej dystrybucji filmu Judda Apatowa

Kolejny film studia Universal Pictures nie trafi do amerykańskich kin. Studio właśnie zdecydowało się, że " The King of Staten Island " w reżyserii Judda Apatowa pojawi się od razu w cyfrowej dystrybucji.Film miał trafić do kin 19 czerwca. Zamiast tego kosztujący 20 milionów dolarów " The King of Staten Island " Amerykanie zobaczą dzięki usłudze VOD 12 czerwca. Cena za 48-godzinne wypożyczenie wyniesie 19,99 dolarów.Film jest opowieścią o dorastaniu młodego chłopaka na Staten Island. Fabuła została luźno zainspirowana życiem komika Pete'a Davidsona , który jest współautorem scenariusza i zagrał główną rolę. The King of Staten Island " to drugi kinowy tytuł Universal Pictures, który zamiast do kin trafi do dystrybucji cyfrowej. Pierwszym filmem była animacja " Trolle 2 ", która według szacunków w weekend otwarcia zarobiła ok. 50 mln dolarów.