Upadek organizacji Time's Up powstałej na bazie ruchu metoo

Narodziny i upadek Time's Up

Zwiastun filmu "Asystentka"

Organizacja Time's Up została powołana do życia w czasie Złotych Globów 2018. Jedną z jej założycielek była Ashley Judd , aktorka i ofiara gwałtu w show biznesie. Początek organizacji stanowił kulminacyjny moment, który z kolei zrodził się w wyniku ujawnienia skaliprzez Harveya Weinsteina Organizacja Time's Up stworzyła specjalny fundusz TULDF, dzięki któremumogły uzyskać pomoc prawną. W ciągu pierwszych dziesięciu miesięcy funkcjonowania organizacja zdołała zebrać ponad. Wsparcie organizacji udzieliły m.in. Oprah Winfrey TULDF, którym jednak zarządza nie Time's Up a National Women's Law Center w Waszyngtonie, pomogło ponadJednak organizacja Time's Up w 2021 roku odniosła potężną szkodę wizerunkową, po której się nie podniosła. Okazało się bowiem, że jedna z członkiń zarządu doradzała, jak ma odpowiadać na zarzuty o molestowanie seksualny. Polityka oskarżyło wtedy 11 kobiet.W listopadzie 2021 roku Time's Up zostało mocno zredukowane. Jednak osoby, które pozostały w organizacji twierdziły, że, lecz odbudują ją jako bardziej. Nieco ponad rok później okazało się, że Time's Up nie potrafiło odbudować nadszarpniętej opinii.O systemie, który umożliwiał na masową skalę molestowanie osób w świecie show biznesu powstało w ostatnim czasie już kilka filmów. Jednym z pierwszych była " Asystentka " z Julią Garner .