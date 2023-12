Vin Diesel wspomina Paula Walkera w 10. rocznicę śmierci. Emocjonalny wpis gwiazdora "Szybkich i wściekłych"

Vin Diesel wspomina Paula Walkera w 10. rocznicę śmierci

Zobacz zwiastun filmu "Szybcy i wściekli 7"

W obszernym wpisie, który zamieścił na swoim Instagramie, Vin Diesel wspominał zmarłego przed dziesięciu laty przyjaciela.– napisał w poście ilustrowanym fotografią Paula Walkera i swojej córki.Ekranowy Dominic Toretto dodał, że wciąż tęskni za przyjacielem.Oryginalny wpis możecie zobaczyć poniżej: Szybcy i wściekli 7 " to ostatnia część, w której mogliśmy zobaczyć Paula Walkera . Film trafił na ekrany kin wiosną 2015 roku. Na całym świecie zarobił ponad 1,5 miliarda dolarów, dzięki czemu zajął trzecie miejsce w światowym box offisie. Zobaczcie jego zwiastun:Oryginalny wpis możecie zobaczyć poniżej:Akcja " Szybkich i wściekłych 7 " rozpoczyna się mniej więcej rok po tym jak zespół Doma Diesel ) i Briana ( Walker ) powraca do Stanów po ułaskawieniu. Starają się być prawowitymi obywatelami i członkami rodzin, co po latach na wysokich obrotach nie do końca im wychodzi. Dom z całych sił stara się ponownie zacząć życie z Letty ( Rodriguez ), podczas gdy Brianowi z trudem przychodzi dostosowanie do funkcjonowania na spokojnych przedmieściach z Mią ( Brewster ) i ich synem. Z kolei Tej ( Bridges ) i Roman ( Gibson ) korzystają z życia, bawiąc się i podrywając dziewczyny. Wszystko wydawałoby się wracać do normalności, gdyby nie fakt pojawienia się brytyjskiego zabójcy, który z zimną krwią realizuje swój plan i ma rachunki do wyrównania.