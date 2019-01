W 2019 roku podwójna dawka filmowych emocji z Kinem Visa

Kolejny filmowy rozdział zapowiada się ekscytująco. Specjalnie dla Was już dziś odsłaniamy rąbek tajemnicy. Rok 2019 porwie nas w wir filmowych zdarzeń nie tylko na ekranie. Wybrane miejscowości odwiedzą gwiazdy filmowe. Dodatkowo, zwycięzców konkursów zaprosimy na czerwony dywan, a prosto z niego na uroczyste premiery najlepszych polskich produkcji. To dopiero początek niespodzianek czekających na widzów Kina Visa w tym roku. Szczegóły już niebawem na Kino.Visa.pl W ramach styczniowej trasy zaplanowaliśmy aż 35 filmowych przystanków, podczas których zrealizujemy ponad 200 seansów. Odwiedzimy m.in.: Lidzbark, Wąbrzeźno, Kamień Pomorski, Wolsztyn i Lubsko. Na ekranie pojawią się najlepsze styczniowe premiery:oraz. Nasz repertuar wzbogacą też projekcje reżyserskiego debiutu Bradleya Coopera . Ten film to jeden z pretendentów do tegorocznego Oscara. Na swoim koncie ma już Złoty Glob za przebój "Shallow", który możecie usłyszeć w zwiastunie tej produkcji.Oprócz doskonałego repertuaru proponujemy również wyjątkowe promocje. Na wszystkich widzów czeka. Oferta obowiązuje przy zakupie biletów do kina i zestawów w barku kinowym. Warto pamiętać o możliwości wyboru. Można je zakupić ze zniżką poprzez stronę internetową w ramach przedsprzedaży lub w kasie kina przed seansem.W styczniu premierowo widzowie Kina Visa obejrzą film, ukochaną opowieść milionów dzieci na całym świecie. Ta produkcja jest filmową adaptacją bestsellerowej książki australijskiego pisarza Colina Thiele. Dzięki niej poznacie wyjątkową historię niecodziennej przyjaźni chłopca z pelikanem. To jedna z tych opowieści, która dodaje widzom skrzydeł.Najmłodsi kinomani z pewnością zakochają się w filmie. Z zapartym tchem będą śledzić perypetie kota Oskara, wybierającego się na samotny podbój świata. Jednym z celów podróży będzie mityczna kocia kraina - Miaukocja. Mali widzowie będę mruczeć z zadowolenia, dowiedzą się też, jak pokazać komuś pazur.Miłośników kina akcji i wysokiego poziomu adrenaliny z pewnością nie zawiedzie polski superhit. Ta produkcja wprowadzi widza w skomplikowany świat walk MMA, w których każdy chwyt jest dozwolony. To opowieść o sportowej rywalizacji i motywacji, która każe podnosić się po każdej porażce. Do głównej roli w tym filmie przez wiele miesięcy przygotowywał się Eryk Lubos . Jego forma zrobiła wrażenie nawet na Mamedzie Khalidovie , międzynarodowym mistrzu KSW, którego również zobaczycie na ekranie. W obsadzie filmu znaleźli się także Aleksandra Popławska w dniu ogólnopolskiej premiery na ekranie Kina Visa. Widzowie wjako pierwsi w ramach naszej trasy zobaczą trzecią część tej kultowej komedii. Filmowe perypetie będą zmierzać do odpowiedzi na pytanie, co kryje się za powiedzeniem: rodziny się nie wybiera. Na ekranie m.in.: Grażyna Błęcka-Kolska Wisienką na naszym filmowym torcie będą spotkania z Lady Gagą Bradleyem Cooperem podczas seansów muzycznego love story:. Tego filmu nie trzeba specjalnie reklamować. Najprawdopodobniej nie uwolnicie się od ścieżki dźwiękowej, która towarzyszy tej produkcji. Utwór "Shallow" jest obecnie jednym z najczęściej odtwarzanych nagrań na YouTubie. Narodziny gwiazdy już dziś typowane są do najważniejszej nagrody filmowej na świecie, czyli Oscara. Czołowa skandalistka show-biznesu Lady Gaga zaskakuje umiejętnościami aktorskimi, z kolei Bradley Cooper udowadnia, że potrafi śpiewać. Krytycy filmowi uznali jego rolę za najbardziej emocjonalną w dotychczasowej karierze.Już dziś sprawdź na filmowej mapie Polski, kiedy odwiedzimy Twoją miejscowość! Informacje o bieżącym repertuarze oraz trasę naszych pokazów znajdziesz na stronie Kino.Visa.pl Bilety dostępne są w kasach kina oraz w internetowej przedsprzedaży. Aby być na bieżąco, polub facebookowy profil Kina Visa i stań się częścią kinowej przygody!