W kinach na świecie Tarantino pokonał "Hobbsa i Shawa"

Pech nie opuszcza. Film znów nie zdołał wspiąć się na pierwsze miejsce. Tym razem pogromcą widowiska Universal Pictures nie była jednak chińska animacja, a film studia Sony -. Dziewiąte reżyserskie dzieło Quentina Tarantino sprzedaje się na świecie niczym pączki w Tłusty Czwartek, bijąc jego dotychczasowy rekord o 30% (po uwzględnieniu dzisiejszych kursów dolara). Weekendowe wpływy szacujemy na. Ponieważ jednak w wielu krajach obraz pojawił się wcześniej, comScore podaje wynik 53,7 mln dolarów.zadebiutowało w minionym tygodniu w 46 rynkach. W 28 krajach film zajął pierwsze miejsce. Wśród nich jest Wielka Brytania, gdzie po pięciu dniach na koncie jest 8,9 mln dolarów. We Francji po pięciu dniach jest 6,9 mln dolarów. Do najważniejszych rynków należy też zaliczyć: Niemcy (6,5 mln dolarów), Australię (4,4 mln) i Hiszpanię (3 mln). W Rosji po ubiegłotygodniowym rekordowym otwarciu film wciąż utrzymuje formę zgarniając kolejne 3 mln dolarów.Chińska animacja łatwo jednak nie oddała prowadzenia. " 哪吒之魔童降世 " (Ne zha) podczas kolejnego weekendu zarobiła zdumiewające. Na dniach zostanie drugą chińską produkcją w tym roku, której łączne wpływy przekroczą 600 milionów dolarów. Tylkomogą pochwalić się w tym roku lepszymi wynikami z jednego kraju.Widowisko akcjimusi się zadowolić miejscem trzecim. Weekendowe wpływy wyniosły bowiemTen wynik w dużej mierze jest zasługą Korei Południowej. Obraz trafił do tamtejszych kin w środę i do końca tygodnia zarobił 15 milionów dolarów, co jest nowym rekordem serii. To dobrze wróży debiutowi w Chinach, gdzie cykl cieszy się wielką popularnością, a spin-off trafi do kin w piątek.Spośród krajów, gdziepokazywani są od jakiegoś czasu, najlepiej wypadają: Francja (3,9 mln dolarów), Japonia (2,3 mln) oraz Niemcy (2,1 mln). Łączne zagraniczne wpływy przekroczyły granicę 300 milionów dolarów (obecnie 303,3 mln), a globalne - 400 milionów (obecnie 437,0 mln).Na czwartym miejscu wylądował, który nie przestaje zarabiać. W miniony weekend konto widowiska powiększyło się o. Dzięki temu brakuje mu już tylko 61 milionów, by osiągnąć granicę miliarda dolarów wpływów z zagranicznych rynków. Globalnie ma zaś 1 435,2 mln dolarów, dzięki czemu na liście największych kasowych przebojów wszech czasów przesunął się na miejsce dziewiąte, spychając".Pierwszą piątkę kompletuje animacja. Film swoją pozycję zawdzięcza Chinom, gdzie zarobił 10 milionów dolarów. Animacja miała też swoją premierę w Rosji, gdzie na koniec tygodnia wpływy wyniosły 4,1 mln dolarów. Ogólnie w weekend poza granicami USA film zarobiłNa szóstym miejscu zadebiutowała nowość z Chin, sensacyjny dreszczowiec(Bodies at Rest). Film zarobił na dzień dobryOstatnią pozycję w naszym zestawieniu zajmuje zaś inna chińska produkcja -(The Bravest). Łączne wpływy filmu przekroczyły właśnie 200 milionów dolarów, po tym jak w weekend zarobił kolejne