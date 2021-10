WIDEO: Andrew Garfield w musicalu twórcy "Hamiltona"

Netflix zaprezentował nowy zwiastun musicalu " Tick, tick…BOOM ", którego reżyserem jest Lin-Manuel Miranda (" Hamilton "). Film zadebiutuje na platformie 19 listopada. Tick, tick…BOOM " to historia Jona (nominowany do Nagrody Akademii laureat nagrody Tony, Andrew Garfield ), młodego kompozytora teatralnego, który w 1990 roku zarabia na życie w Nowym Jorku jako kelner, a po pracy komponuje pewien utwór, który ma stać się kolejnym przebojowym amerykańskim musicalem. Krótko przed pokazaniem publicznie swojego dzieła mającego zapewnić mu sukces, Jon czuje coraz większą presję: ze strony swojej dziewczyny Susan, która marzy o życiu artystycznym poza Nowym Jorkiem, oraz ze strony swojego przyjaciela Michaela, który porzucił marzenia na rzecz stabilności finansowej. W tle pojawia się kwestia epidemii AIDS, która pustoszy środowisko artystyczne. Zegar tyka, a Jon staje przed dylematem, z którym każdy z nas musi kiedyś się zmierzyć: co zrobić z czasem, który został nam dany?