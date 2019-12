WIDEO: Zobaczcie finalny zwiastun "Wiedźmina"

3 2 1

Niewiele ponad tydzień przed wielce oczekiwaną premierą Henry Cavill zaskoczył fanów zgromadzonych w Manili na wydarzeniu promującym serial, pokazując im... finałowy zwiastun! Zobaczcie wideo:Premiera pierwszego sezonu serialujużna Netflix! I co by się nie działo... Nie. Dotykaj. Płotki.Oparty na bestsellerowej serii powieści Andrzeja Sapkowskiego serialto opowieść o przeznaczeniu i rodzinie. Geralt z Rivii, samotny łowca potworów, stara się odnaleźć swoje miejsce w świecie, w którym ludzie często okazują się gorsi niż najstraszniejsze monstra. Na swojej drodze spotyka potężną czarodziejkę i skrywającą niebezpieczny sekret młodą księżniczkę. Teraz we trójkę muszą odnaleźć się pośród czyhających na nich na Kontynencie niebezpieczeństw.