Walka z demonami w toalecie? Nowy "DOOM" z datą premiery!

Co wiemy o grze "Mighty DOOM"

Jeśli czekacie na nową, pełnoprawną odsłonę z serii " DOOM " to chyba pozostaje Wam jeszcze poczekać - Bethesda do tej pory nie ogłosiła planów na kolejną część gry. Jednakże, na pocieszenie, ogłosiła datę premiery mobinej gry "Mighty DOOM" od Alpha Dog Studios. Ta nowa, pełna przemocy strzelanka akcji z widokiem z góry już wkrótce pojawi się w sklepach AppStore i Google Play. Gra, w której gracze będą mieli do czynienia z demonami i kultowymi poziomami, będzie dostępna już 21 marca 2023 roku całkowicie za darmo.Gwiazdą Mighty DOOM będzie Mini Slayer - postać, którą gracze mogą kojarzyć z " DOOM " i " DOOM: Eternal ". Gdy w fabrykę zabawek Gibbo uderza tajemnicze wyładowanie energii, Mini Slayer ożywa i zostaje przeniesiony do alternatywnego wymiaru. Jego zadanie? Zniszczyć wszystkie demony stojące pomiędzy nim, a jego porwaną króliczką Daisy.Wszyscy zainteresowani mogą już teraz dokonać wstępnej rejestracji, aby mieć możliwość pokonania demonicznych przeciwników i zwycięstwa nad wymagającymi bossami. Wprowadzenie do gry Mini Slayera na pewno przyciągnie nowych graczy, którzy chętnie poznają kolejne tajemnice świata DOOM, i kto wie? Może tym samym sięgną po poprzednie odsłony?