Warner Bros. Discovery potwierdza: będzie drugi sezon "Przesmyku"

Dorota Eberhardt, wiceprezeska ds. programowych WBD w Polsce, potwierdziła, że powstanie drugi sezon " Przesmyku ". Wiadomo, że do swoich ról – agentki Ewy Oginiec i jej partnera Skinera – powrócą Lena Góra Karol Pocheć . Aktualnie trwają prace nad scenariuszem. Przesmyk " opowiada historię Ewy Oginiec ( Lena Góra ), która po osobistej tragedii chce wycofać się z wywiadu i zacząć normalne życie. Wszystko komplikuje się, kiedy jej partner Skiner ( Karol Pocheć ), który także jest agentem, zostaje zdemaskowany przez wywiad rosyjski i znika bez śladu. Przesmyk " to thriller sensacyjny pokazujący widzom współczesne środowisko szpiegowskie w trakcie rodzącego się konfliktu i wielu napięć międzynarodowych. To także historia jednostki uwikłanej w specyfikę pracy w służbach specjalnych, z której tak naprawdę nigdy nie można zrezygnować. Serial pokazuje mechanizm międzynarodowej prowokacji, a także walkę wywiadów w rzeczywistości wojny hybrydowej. Akcja serialu rozgrywa się wiosną 2021 roku. Przesmyk " zadebiutował na ekranach 31 stycznia tego roku. Zobaczcie naszą rozmowę z reżyserem serialu Janem P. Matuszyńskim oraz odtwórczynią głównej roli Leną Górą