Wenecja 2019: Pedro Almodóvar z nagrodą za całokształt

Getty Images © Rosdiana Ciaravolo



Organizatorzy 76. Festiwalu Filmowego w Wenecji ogłosili, kto otrzyma Złotego Lwa za całokształt dokonań artystycznych. Wybór padł na reżysera, scenarzystę i producenta Pedro Almodóvara To właśnie w Wenecji rozpoczynała się międzynarodowa kariera Hiszpana. Almodóvar pokazywał tu. Zaśotrzymały nagrodę za scenariusz. Był to jednak jego jedyny film w konkursie głównym weneckiego festiwalu. Później walczył już wyłącznie o Złotą Plamę w Cannes.Organizatorzy doceniają Almodóvara za niezwykle bogaty, różnorodny, często kontrowersyjny obraz Hiszpanii po zakończeniu dyktatury Franco. Uznają go za mistrza w podejmowaniu tematów transgresji, pożądania, tożsamości. Uznają go również za niezrównanego twórcę, jeśli chodzi o tworzenie portretów kobiecych. Festiwal w Wenecji rozpocznie się 28 sierpnia i potrwa do 7 września.