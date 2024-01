"The Room Next Door": Julianne Moore zagra w filmie Pedro Almodóvara u boku innej znanej aktorki

O czym opowie nowy film Almodóvara?

Getty Images © Variety

"Dziwne ścieżki życia" - zwiastun

"Dziwne ścieżki życia" - western Almodóvara

Casting Tildy Swinton Julianne Moore potwierdza te słowa. Czekamy w takim razie na trzecie nazwisko?, czytamy na Instagramie kierowanego przez Almodóvara studia El Deseo.To drugie podejście reżysera do anglojęzycznego filmu. We wrześniu 2022 roku Almodóvar zrezygnował z pracy nad "A Manual for Cleaning Women", w którym miała zagrać Cate Blanchett Najnowszy film Almodóvara to krótkometrażowy " Dziwne scieżki życia ", queerowy western, którego bohaterowie – samotny rewolwerowiec Silva i szeryf Jake – przyjmują postawy będące swoim przeciwieństwem. Niegdyś pracowali razem jako strzelcy do wynajęcia. 25 lat później Silva szuka pretekstu, by odnowić zerwane więzi. Następnego ranka Jake wyjawia mu, że prawdziwym powodem jego wizyty nie są wspomnienia o ich przyjaźni. W rolach głównych wystąpili Pedro Pascal