Więcej niż muzyka filmowa. Zbliża się 15. edycja Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie

Jeden z najważniejszych festiwali muzyki filmowej na świecie wraca, by nadrobić pandemiczne zaległości! Przed nami film z muzyką na żywo (" Jak wytresować smoka "), spotkania z wybitnymi twórcami ( Jerzy Skolimowski Zygmunt Konieczny ), solistami (Joanna Słowińska, Tomasz Organek, Aleksander Dębicz) oraz znakomitymi chórami, orkiestrami i dyrygentami. W tym szczególnym czasie chcemy też nieść pomoc i silny przekaz solidarności z Ukrainą, do którego dołączają się najwybitniejsi kompozytorzy związani z FMF.– mówi Magdalena Doksa-Tverberg, dyrektorka KBF.15. edycję festiwalu otworzy koncert Kilar | Glass, który odbędzie się we wtorek 24 maja o godz. 19.30 w Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie. Koncerty z cyklu Scoring4Polish Directors honorują twórczość najsłynniejszych polskich reżyserów. W tym roku (25 maja o godz. 19.30) bohaterem oraz gościem tego wydarzenia będzie Jerzy Skolimowski – reżyser " Essential Killing ", " Wrzasku ", " Czterech nocy z Anną ", " 11 minut " czy " Fuchy ". Tegoroczna edycja FMF będzie również demonstracją solidarności z Ukrainą w postaci koncertu Composers4Ukraine, który odbędzie się 26 maja o godz. 19.30 w Sali Audytoryjnej im. Krzysztofa Pendereckiego w Centrum Kongresowym ICE Kraków.– mówi Robert Piaskowski, dyrektor artystyczny FMF.Muzyka Zygmunta Koniecznego , twórcy gatunku polskiej piosenki literackiej i wybitnego krakowskiego kompozytora muzyki filmowej, zabrzmi 27 maja o godz. 19.30 w Sali Teatralnej Centrum Kongresowego ICE Kraków na koncercie Słowińska I AUKSO I Konieczny. 28 maja o godz. 19.30 w Sali Audytoryjnej im. Krzysztofa Pendereckiego w Centrum Kongresowym ICE Kraków czeka nas niezwykłe wydarzenie – koncert The Music of John Powell. Zwieńczeniem festiwalu 29 maja o godz. 18.00 w Sali Audytoryjnej im. Krzysztofa Pendereckiego w Centrum Kongresowym ICE Kraków będzie projekcja pierwszej części kultowego filmu animowanego Jak wytresować smoka z muzyką na żywo.Pełny program festiwalu dostępny na www.fmf.fm Słuchajcie także w RMF Classic.Organizatorami Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie są: Miasto Kraków, KBF oraz RMF Classic. Partnerem strategicznym FMF jest Kraków Airport, a mecenasem FMF – firma Suempol.