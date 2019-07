Wieczne lato czas zacząć!

Upalne środowe wieczory upływać będą pod znakiem miłości – romantycznej, zmysłowej, trudnej, a czasem rozczarowującej. W czwartki zapraszamy na koncerty najciekawszych debiutantów zeszłorocznego festiwalu Spring Break, które będziemy przeplatać filmami muzycznymi. I jeszcze przygoda! W piątki gwarantujemy solidną porcję filmowych emocji – będzie śmiesznie, strasznie i transgresyjnie!Wakacje – to się równa miłość. Zapraszamy do spędzenia upalnych środowych wieczorów z filmami poświęconymi różnym obliczom tego uczucia. W programie serwujemy ulotne emocje związane z narodzinami romantycznej relacji – jak w Mii Hansen-Love czy kipiących zmysłowością Luki Guadagnino . Nie stronimy też od nieuchronnych rozczarowań (). Doświadczenia tych młodszych () zestawiamy z opowieściami nieco dojrzalszych (), a filmy bliskie gatunkowości () z bardziej wymagającym kinem autorskim ().W każdy czwartek zapraszamy na koncerty i pokazy filmów o tematyce muzycznej. Występy na żywo to pokłosie współpracy z poznańskim festiwalem Spring Break. W FINA wystąpią artyści, którzy zabłysnęli podczas wielkopolskiej imprezy. Wśród nich znajdą się zarówno zespoły o krótkim stażu:, jak i ci, którzy wcześniej zdobywali szlify, zgłębiając inne stylistyki:. Koncerty będziemy przeplatać pokazami filmów muzycznych. Wśród nich zaprezentujemy zarówno głośne fabularyzowane biografie (m.in.), dokumenty () oraz dramaty, które choć rozgrywają się w środowisku muzycznym, poruszają uniwersalne kwestie (). Na wszystkie koncerty, z wyjątkiem koncertu otwarcia zapraszamy do sali Ziemia Obiecana.W piątkowe wieczory wpadajcie do naszego kina pod chmurką na filmowe przygody: wakacyjne, sąsiedzkie, miłosne, transgresyjne (), mafijne, marvelowskie () i inne. Kino autorskie i to, co najlepsze w popkulturze. Opowieści przyprawiające o salwy śmiechu, mocniejsze bicie serca, wywołujące napięcie albo konsternację. Przygody, które przeżyjecie z nami w te wakacje stanowią znakomity dowód na to, że czasem wystarczy wsiąść do nocnej taksówki albo stracić komórkę w żenujących okolicznościach, aby nic już nigdy nie było takie samo. Obiecujemy, będzie się działo.Pełen program dostępny na stronie: www.wiecznelato.pl