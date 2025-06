Blake Lively triumfuje. Nie zapłaci 400 milionów dolarów

Blake Lively nie zapłaci 400 milionów dolarów

Getty Images © NBC



Zwiastun filmu "It Ends With Us"

Pozew był jednym z elementów publicznej wojny, jaką toczą ze sobą reżyser opowieści o przemocowej relacji w związku Justin Baldoni i gwiazda filmu Blake Lively . Aktorka pierwsza wytoczyła poważne oskarżenia, w tym o molestowanie, przemoc emocjonalną i nieprofesjonalne zachowanie. Oskarżeniom składanym w sądzie towarzyszyła oszczercza – zdaniem Baldoniego – kampania medialna.Dlatego też w styczniu Justin Baldoni złożył własny pozew. Pozwaną była nie tylko Blake Lively , ale również jej mąż Ryan Reynolds oraz szefowa PR-u aktorki Leslie Sloane. Domagał się odszkodowania w wysokości 400 milionów dolarów.– czytaliśmy w pozwie. –Przypomnijmy, że Lively z pomocą Reynoldsa przepisywała scenariusz i dodawała do filmu nowe sceny. Przygotowała też konkurencyjną wersję montażową filmu i zablokowała możliwość dokończenia prac nad wersją reżyserską.Sloane z kolei oskarżana jest o to, że kiedy Baldoni i część ekipy PR-owej postanowili odejść z jej agencji, ta zdobyła telefon służbowy Abel i wykorzystała znajdujące się tam wiadomości, by wykorzystać je (bez kontekstu) do zorganizowanej akcji oczernienia reżysera i lojalnych mu osób.Teraz. Strona Lively triumfuje i twierdzi, że jest to całkowite zwycięstwo aktorki. Jednak w rzeczywistości sprawa jest nieco bardziej skomplikowana. Decyzja sądu nie jest ostateczna iskoncentrowanego na zobowiązaniach aktorki wynikających z podpisanego kontraktu. Sąd odrzucił również wniosek prawników Lively , by obciążyć Baldoniego kosztami postępowania sądowego. Justin Baldoni na razie nie skomentował decyzji sądu.