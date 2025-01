Blake Lively odpowiada na pozew: Baldoni to zdesperowany drapieżca seksualny

O co pozywają się Blake Lively i Justin Baldoni

Blake Lively ostro o pozwie Baldoniego: to klasyczna strategia drapieżcy

W złożonym pod koniec ubiegłego roku pozwie, który reżyserował i w którym zagrał przemocowego partnera bohaterki granej przez Lively Aktorka zarzuca mu nieprofesjonalne zachowanie, zmuszanie ją do oglądania materiałów wideo z porodu, wprowadzanie bez uzgodnienia z nią zmian do scen intymny, brak zapewnienia bezpiecznego i zamkniętego dla postronnych planu podczas kręcenia najbardziej intymnych scen. Lively miała za jego plecami doprowadzić do powstania alternatywnej wersji montażowej filmu, a następnie uniemożliwić Baldoniemiu dokończenie prac nad wersją reżyserką. Lively miała wykorzystać swojego mężado przerobienia scenariusza. Miała nasłać na Baldoniego , która miała przekonać go, by przestał opierać się wersji zmontowanej przez ekipę Lively . Aktorka miała też zakazać mu pojawienie się na uroczystej premierze " It Ends with Us ". A kiedy ten z towarzyszącymi mu osobami mimo to pojawił się, to został zamknięty w komórce magazynowej kina.Wkrótce po złożeniu pozwu przez prawników Baldoniego prawnicy Lively wydali komunikat. Oto jego fragmenty: