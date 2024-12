Blake Lively zostanie pozwana! Reżyser "It Ends with Us" kontraatakuje. Szczegóły pozwu zszokują wszystkich

Konflikt na planie "It Ends with Us"

Blake Lively z ofiary stanie się sprawcą? Co znajdzie się w pozwie Baldoniego?

Przypomnijmy, że plotki na temat konfliktu pomiędzy Baldonim Lively , którzy w filmie " It Ends with Us " grali zakochaną parę o skomplikowanej relacji emocjonalnej podszytej przemocą, pojawiły się na długo przed kinową premierą.Obie strony w tych sensacyjnych doniesieniach były prezentowane w jak najgorszych barwach. Baldoni , który nie tylko zagrał w " It Ends with Us ", ale też całość wyreżyserował,. Często dochodziło między nimi do kłótni. Lively z kolei miała ignorować reżyserskie zalecenia Baldoniego , stroić fochy ifilmu. Sama Lively przyznała, że jedna z kluczowych scen została napisana przez jej męża Ryana Reynoldsa Baldoni był zszokowany, kiedy się tego dowiedział. Uważał bowiem, że scena została zaimprowizowana.i mocno niekomfortowego tournée promocyjnego. Od premiery filmu minęło też wystarczająco dużo czasu, by wszyscy zaczęli zapominać o konflikcie.I wtedy Blake Lively zaszokowała świat. 20 grudnia Baldoniemu . 80-stronicowy dokument nie pozostawił na nim i współpracujących z nim specjalistach od PR-u suchej nitki. Są oni oskarżani nie tylko o przemocowe i toksyczne zachowanie na planie, ale też zorganizowanie w mediach oczerniającej aktorkę kampanię.Od Baldoniego z dnia na dzień odwrócili się prawie wszyscy. Jednak reżyser nie zamierza poddawać się bez walki. Jak donosi brytyjskie "Daily Mail" (swoją drogą także wymienione w pozwie Lively ), zaraz po nowym roku prawnik Baldoniego Bryan Freedman złoży w sądzie w Nowym Jorku kontr-. Pozew ma ponoć zszokować świat.Szczegóły pozwu nie są jeszcze znane, ale już wiadomo, że zaatakowana zostanie firma PR-owa pracująca na zlecenie Lively , która zostanie oskarżona o przygotowanie w mediach kampanii oczerniającej reżysera. W ataki na Baldoniego miała zostać też zaangażowana firma producencka Lively . Padnie również zarzut o manipulowanie opublikowanymi wiadomościami z WhatsApp, które zostały wyrwane z kontekstu, by pokazać fałszywy obraz zachowania reżysera.Wszystko wygląda więc na to, wojnadopiero się rozkręca.