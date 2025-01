Za co Justin Baldoni przepraszał Blake Lively o 2 w nocy? Upubliczniono nagranie

Przeprosiny Baldoniego: co jeszcze można usłyszeć na nagraniu?

Zwiastun filmu "It Ends with Us"





Nagranie zostało udostępnione przez brukowiec Daily Mail, który datuje je na wiosnę 2023 roku, gdy trwały początkowe prace nad " It Ends with Us ". Przeprosiny maiłyby dotyczyć ciągłych poprawek wprowadzanych do scenariusza – zwłaszcza sceny otwierającej film, stanowiącej element pozwu Baldoniego wobec Lively . Prawnicy reżysera i gwiazdy wskazali, że aktorka miałaby wymuszać włączenie do scenariusza swojej wersji sceny, przywołując męża Ryana Reynoldsa i przyjaciółkę Taylor Swift jako osoby, którym podobało się to, co stworzyła.Treść pozwu zaprzecza jednak przeprosinom Baldoniego z nagrania. Według dokumentów aktor nie miał zamiaru oddać sceny w ręce Lively i czuł się do tego przymuszony. Teraz możemy usłyszeć, jak samodzielnie chce naprawić sytuację, odnosząc się do wiadomości, które zostały wysłane kilka dni wcześniej.Żadna ze stron postępowania nie przyznaje się do upublicznienia nagrania.Poniżej możecie posłuchać fragmentu nagrania lub przeczytać kawałek wypowiedzi Baldoniego.