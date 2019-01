Wiemy, kiedy rozpoczną się zdjęcia do drugiego sezonu "Tabu"

W rozmowie z serwisem Collider Steven Knight ujawnił, że zdjęcia do drugiego sezonuruszą pod koniec 2019 lub na początku 2020 roku.Nowa seria tak jak poprzednia ma składać się z ośmiu odcinków. Twórca show potwierdziłł także, iż opowieść o awanturniku i łowcy przygód Jamesie Keziahu Delaneyu ( Tom Hardy ) będzie liczyła w sumie trzy sezony.Akcja pierwszej serii rozgrywa się w Londynie w 1814 roku. Delaney powraca niespodziewanie po dziesięciu latach z Afryki. Mężczyzna wierzy, że uda mu się przejąć po ojcu ogromne przedsiębiorstwo. Szybko jednak wychodzi na jaw, że nie będzie to łatwe. Okazuje się, że dziedzictwo pozostawione przez zmarłego biznesmena jest zgoła inne niż to się mogło na początku wydawać. Delaney występuje przeciwko Kompanii Wschodnioindyjskiej, grając niebezpieczną grę pomiędzy zwalczającymi się Anglią i Ameryką.