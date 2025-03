Drugi sezon "Tabu" powstanie? Tom Hardy daje odpowiedź

Co dalej z serialem "Tabu"?

Zwiastun serialu "Tabu"

to serial, którego fabułę Tom Hardy przygotował we współpracy ze swoim ojcem.Jest to historia Jamesa Delaneya, który w 1814 roku powraca do Londynu po dziesięciu latach spędzonych w Afryce. Wrócił na wieść o śmierci ojca, by walczyć o przejęcie spadku po nim i by dokonać zemsty na wszechpotężnej Kompanii Wschodnioindyjskiej. Hardy aktualnie promuje serial gangsterski. Dziennikarze wykorzystali jednak okazję, by spytać się go o. Okazuje się, że projekt nie został spisany na straty. Tom Hardy nie miał co prawda zbyt wiele do powiedzenia, alePierwotnie zdjęcia do drugiego sezonuplanowane były na 2020 rok. Oczywiście pandemia COVID-19 pokrzyżowała te plany.Szczegóły fabuły 2. sezonu nie są na razie znane. Steven Knight , współtwórca serialu, w 2017 roku mówił, że wyobraża sobie historię Jamesa rozpisaną na trzy akty. Pierwszy to "ucieczka", drugi to "podróż", a trzeci – "przybycie".