Will Ferrell i Paul Rudd w serialu AppleTV+

Platforma AppleTV+ przejmuje serial komediowy. Gwiazdami projektu, o którym pisaliśmy już w lutym, są Will Ferrell i Paul Rudd.Fabuła inspirowana będzie podcastem pod tym samym tytułem, który z kolei bazował na rzeczywistych wydarzeniach. Jest to historia znanego psychiatry gwiazd, doktora Isaaca "Ike'a" Herschkopf ( Rudd ), i jego wieloletniego pacjenta, Martina "Marty'ego" Markowitz ( Ferrell ). Psychiatra stopniowo tak zmanipulował Marty'ego, że przejął nad jego życiem niemal całkowitą kontrolę. W pewnym momencie wprowadził się nawet do jego domu i zaczął zarządzać rodzinnym interesem.pomyślany jest jako czarna komedia będąca studium dysfunkcyjnej relacji pełnej manipulacji i walki o dominację.Całość wyreżyseruje Michael Showalter , który z Paulem Ruddem miał już okazję pracować przy okazji cyklu