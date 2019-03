Wraca pomysł amerykańskiego remake'u "Nie mów nikomu"

Wraca pomysł realizacji filmu, czyli amerykańskiego remake'u francuskiego filmuProjekt zyskał właśnie nowego scenarzystę. Został nim Will Fetters ).Francuski oryginał był ekranizacją powieści Harlana Cobena . Opowiadał o lekarzu, który nie potrafi pogodzić się ze śmiercią żony, choć minęło już 8 lat. Pewnego dnia otrzymuje tajemniczy e-mail, w którym przesłano mu niezbity dowód na to, że żona żyje. Lekarz postanawia ją odnaleźć, co wpędza go w skomplikowaną intrygę.W przeszłości reżyserią obrazu zainteresowany był Ben Affleck . Z kolei Liam Neeson wskazywany był na odtwórcę głównej roli.