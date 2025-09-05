Wrzesień w CANAL+: Żywe trupy, minuta ciszy, legendy i laleczki! Co oglądać?

Wrzesień w CANAL+ to prawdziwa karuzela emocji – od adrenaliny po wzruszenia i odrobinę czarnego humoru. W tym miesiącu każdy znajdzie coś dla siebie, niezależnie, czy szuka przygody, napięcia czy magicznych opowieści.
W bibliotece platformy we wrześniu zadebiutuje między innymi 2. sezon popularnego serialu z Robertem Więckiewiczem
– "Minuta ciszy
", który zgłębia tajemnice niepozornych małych miasteczek. Polscy widzowie będą też mogli obejrzeć w CANAL+
trzeci sezon serialu "The Walking Dead: Daryl Dixon
" w tym samym czasie, co amerykańscy fani – przygotujcie się więc na emocjonujący seans już 8 września.
Wśród wrześniowych nowości w CANAL+
znalazł się też najnowszy film legendarnego reżysera Ethana Coena
z Margaret Qualley
w roli głównej. "Żegnajcie, laleczki
" pełne jest komediowych omyłek i humoru, z którego słynie twórca "Bracie, gdzie jesteś?
" czy "Tajne przez poufne
". I last but not least!
"Legenda Ochi
"! Film z Willemem Dafoe
, Emily Watson
i znanym ze "Stranger Things
" Finnem Wolfhardem
to zachwycająca wizualnie i fabularnie opowieść o pięknie świata. Ten film przywraca wiarę w ludzkość i umacnia miłość do dziwactw natury.
Przejrzyjcie nasze wrześniowe propozycje nowości w CANAL+
. W bibliotece platformy znajdziecie dużo więcej ciekawych tytułów. Wszystkie znajdziecie POD LINKIEM TUTAJ
.
WRZESIEŃ W CANAL+: CO OGLĄDAĆ?
od 12 września
Dwa tygodnie po dramatycznym wypadku na moście w Bożej Woli Celina (Aleksandra Konieczna
) wybudza się ze śpiączki, ale nie poznaje Mietka (Robert Więckiewicz
), swojego męża. On sam, skupiony na walce o zdrowie żony, nie zauważa, że zaczyna tracić grunt pod nogami w relacjach z dawnym sojusznikiem, Pazerą (Grzegorz Wolf)
. Nowy sezon pokazuje Mietka, który próbuje odkupić dawne winy i jednocześnie utrzymać na powierzchni rodzinny biznes pogrzebowy. Powracają także inni bohaterowie małego miasteczka, gdzie nic nie jest tak spokojne, jak mogłoby się wydawać. Serial, nominowany do Orła w kategorii "najlepszy serial fabularny", znów łączy czarny humor z dramatem i lokalnym kolorytem. Mocne 7,7 gwiazdek przy ponad 15 tysiącach oddanych głosów na Filmwebie.
od 8 września
W trzecim sezonie "The Walking Dead: Daryl Dixon
" Daryl (Norman Reedus
) i Carol (Melissa McBride
) wyruszają w niebezpieczną podróż powrotną do domu. Ich celem są bliscy, ale droga okazuje się coraz bardziej kręta i pełna pułapek. Wędrówka prowadzi bohaterów przez odległe krainy Hiszpanii, gdzie apokalipsa przybrała zupełnie inne oblicza niż to, które znali wcześniej. Zmienna pogoda, nieznane społeczności i nieprzewidywalne zagrożenia stają się codziennością. Daryl i Carol będą musieli stawić czoła zarówno nowym wrogom, jak i własnym słabościom. Sezon obiecuje widowiskowe starcia z wędrującymi trupami oraz pełne emocji momenty przyjaźni i lojalności. Na widzów czeka siedem odcinków, a polska premiera została zaplanowana równocześnie z premierę amerykańską.
16 września
W Paryżu lat 70. Maria Callas (Angelina Jolie
) spogląda wstecz na swoje życie, przepełnione wzniosłymi chwilami i dramatycznymi upadkami. W snach i wspomnieniach powracają do niej miłosne uniesienia, wielkie sceny operowe oraz blask światowych salonów. Reżyser Pablo Larraín
("Jackie
", "Spencer
") kreśli intymny portret największej śpiewaczki świata, ukazując ją nie tylko jako ikonę, ale i kobietę pełną tęsknot, ran i namiętności. Obok olśniewających występów zobaczymy spotkania z najważniejszymi postaciami epoki, które współtworzyły legendę Callas. Widzowie doświadczą tu podróży przez emocje – od ekstazy artystycznych triumfów po ból samotności. "Maria Callas
" działa jak intymne wyznanie – szczere i nieoczywiście piękne.
od 27 września
"Żegnajcie laleczki
" to nowa komedia Ethana Coena
, w której poznajemy Jamie (Margaret Qualley
) świeżo po kolejnym bolesnym rozstaniu. Towarzyszy jej najlepsza przyjaciółka Marian, której spokojny i przewidywalny styl życia wymaga radykalnej zmiany. Razem ruszają w podróż do Tallahassee, by zacząć wszystko od nowa. Ich plan szybko się komplikuje, gdy przypadkiem wpadają na bandę nieudolnych przestępców. Zderzenie dwóch zupełnie różnych światów prowadzi do lawiny absurdalnych sytuacji i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Film balansuje między czarnym humorem a komedią pomyłek, z typowym dla Coena
przewrotnym spojrzeniem na ludzkie wybory. Qualley
błyszczy na ekranie, a klimat filmu przywodzi na myśl najlepsze momenty klasycznych komedii drogi.
od 24 września
"To nie mój film
" opowiada historię Wandy i Janka, pary, która od zawsze była razem, ale ich miłość coraz bardziej przypomina pogryziony kabel – działa, lecz z przerwami. Po jednej z wielu kłótni, której powodu już nikt nie pamięta, decydują się na desperacką wyprawę ratunkową. Kupują sanki, zabierają najpotrzebniejsze rzeczy i ruszają w wędrówkę brzegiem zimowego Bałtyku. Ich podróż staje się metaforą prób posklejania relacji i poszukiwania nowej iskry. Film zdobył Orła w kategorii Odkrycie roku za reżyserię dla Marii Zbąskiej
oraz Złotego Pazura w Konkursie Inne Spojrzenie na festiwalu w Gdyni. To kino intymne, surowe i jednocześnie pełne emocji oraz szczerości.
od 30 września
W "Skrzyżowaniu
" poznajemy historię Tadeusza, emerytowanego ordynatora, którego spokojne życie zostaje wywrócone do góry nogami po tragicznym wypadku samochodowym. W następstwie tego wydarzenia bohater doświadcza rozpadu małżeństwa, pogarszających się więzi z dziećmi i niespodziewanego świeżego uczucia, które nagle pojawia się w jego życiu z siłą burzy. Film pokazuje, jak późne życiowe decyzje i rodzinne konflikty potrafią wstrząsnąć każdym z nas. Produkcja miała premierę na 40. Warszawskim Festiwalu Filmowym i została uznana za jeden z najbardziej poruszających polskich filmów roku. Czy to nie dowód, że nawet w późnym wieku życie może zaskoczyć i zmusić do przewartościowania wszystkiego, w co do tej pory wierzyliśmy?
od 7 września
"Legenda Ochi
" to zachwycająca wizualnie opowieść o śmiałej dziewczynce, która znajduje porzucone, ranne młode stworzenie ochi i postanawia je uratować. To pełna magii i przygody historia, w której bohaterka odkrywa odwagę i siłę empatii. Film porusza malowniczą scenerią wyspy i przepięknymi ujęciami bujnej przyrody, a przede wszystkim udowadnia, że prawdziwa odwaga to nie tylko stawianie czoła niebezpieczeństwu, lecz także podejmowanie trudnych decyzji sercem. Po seansie w sercu pozostaje ciepłe przekonanie, że nawet drobny akt dobroci może mieć ogromne znaczenie, a każde, nawet niewielkie stworzenie, potrafi wnieść do naszego życia coś wyjątkowego. Na ekranie błyszczą Helena Zengel
w roli głównej, a także Willem Dafoe
, Emily Watson
oraz Finn Wolfhard
.
Informacja sponsorowana