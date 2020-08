Wybieramy najlepsze krótkometrażówki Pixara

Pamiętacie prolog " Dumbo ", w którym bociany dostarczają zwierzętom z zoo ich potomstwo? Mając kilka lat, reżyser Peter Sohn doszedł do wniosku, że przynoszone przez ptaki dzieci muszą pochodzić z chmurek. Parę dekad później filmowiec rozwinął ów pomysł w zrealizowanym dla Pixara krótkim metrażu. Film opowiada o pechowym bocianie Pecku, którego kompanem jest obłoczek Gus specjalizujący się w niebezpiecznych i trudnych do przetransportowania niemowlakach. Perypetie bohaterów stają się dla twórców okazją do stworzenia tyleż zabawnego co rozczulającego hymnu na cześć przyjaźni.