SHORT WAVES: 10 najlepszych krótkich metraży w historii kina

Okej, to nie jest tak, że regularnie powtarzamy sobie arcydzieło Georgesa Mélièsa i będziemy was przekonywać, że nie nadgryzł go ząb czasu. Nadgryzł. " Podróż na księżyc " jest dziś raczej dokumentem historycznym oraz wspomnieniem ery, w której wyobraźnia była punktem wyjścia i dojścia dla X Muzy. Ale niech nas kule biją, jeśli wszystko, co najlepsze w sztuce filmowej, nie odsyła właśnie do francuskiego mistrza. Kino to przede wszystkim sztuka iluzji - myśląc inaczej za młodu, na starość oglądamy wyłącznie dokumenty oraz skandynawskie kryminały. A tak na marginesie - trikowe efekty Mélièsa do dziś robią wrażenie. SERIO SERIO.