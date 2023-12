Wybierasz się na film "Ferrari"? Weź udział w konkursie i wygraj przejazd Ferrari 458 Italia

Jesteś fanem motoryzacji? Lubisz szybkie samochody? A może po prostu chciałbyś przejechać się Ferrari? Jeśli na któreś z tych pytań odpowiedziałeś twierdząco, mamy konkurs właśnie dla Ciebie! Wybierając się na film " Ferrari " do Cinema City możesz wygrać jeden z trzech voucherów na przejazd Ferrari 458 Italia na torze wyścigowym. Wystarczy, że zarejestrujesz swój bilet na stronie https://ferrari.cinema-city.pl/ i odpowiesz na zadanie konkursowe: "Dostajesz wymarzone auto na 48h. Opisz, gdzie i z kim byś się wybrał?".Bohaterem filmu " Ferrari " jest słynny Enzo Ferrari, były kierowca rajdowy, który znajduje się w najtrudniejszym momencie swojego życia. Firma, którą od 10 lat buduje wraz z piękną żoną, Laurą, stoi u progu bankructwa. Ale to nie koniec problemów! Na szczęśliwym dotąd życiu rodzinnym tragicznym cieniem kładzie się śmierć syna. W tej sytuacji Enzo decyduje się postawić wszystko na jedną kartę i wziąć udział w jednym z najtrudniejszych wyścigów na świecie. Liczącym ponad 1500 kilometrów rajdzie przez całe Włochy, znanym jako Mille Miglia. Zwycięstwo to szansa na ocalenie firmy, a przegrana oznacza stratę wszystkiego. W filmie występują takie gwiazdy jak: Adam Driver Patrick Dempsey , czy Jack O’Connell Kup bilet na film " Ferrari " do Cinema City do 7 stycznia 2024 roku, zarejestruj go na stronie https://ferrari.cinema-city.pl/ , odpowiedz jak najkreatywniej na pytanie: "Dostajesz wymarzone auto na 48h. Opisz, gdzie i z kim byś się wybrał?" i czekaj na wyłonienie zwycięzców. Trzy najlepsze zgłoszenia zostaną nagrodzone voucherem od Prezentu Marzeń na jazdę piekielnie szybkim Ferrari 458 Italia. Czas i miejsce realizacji vouchera wybiorą wygrani po przekazaniu im nagrody. Tak więc nie czekaj i weź udział w konkursie już dziś, by zacząć rok na pełnym gazie.Regulamin konkursu oraz więcej informacji znajdziesz tutaj: https://ferrari.cinema-city.pl/