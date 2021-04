Wygraj przejazd z gwiazdami "Prime Time" i subskrypcję Netflix!

Na Netflix dostępny jest już polski film " Prime Time " z Bartoszem Bielenią w roli Sebastiana, mężczyzny, który w ostatni dzień 1999 dostaje się z bronią w ręku do studia telewizyjnego i bierze zakładników. Ma tylko jedno żądanie – wejście na antenę, na żywo podczas największej oglądalności. Chce powiedzieć telewidzom coś niezwykle ważnego, dla swojego przekazu jest gotów zaryzykować wszystko.Z okazji premiery " Prime Time ", Netflix przygotował dla widzów niespodziankę. W filmie pojawia się numer telefonu do "Telekonkursu" - każdy, kto zadzwoni pod pojawiający się w filmie numer, będzie mógł wygrać przejażdżkę Matizem z gwiazdami filmu i równowartość Matiza w postaci subskrypcji Netflix.Po zadzwonieniu pod numer telefonu, trzeba odpowiedzieć na pytanie: Co byś powiedział/powiedziała, gdybyś miała minutę występu na żywo w ogólnopolskiej telewizji?Konkurs będzie trwał od 20 do 25 kwietnia, a linia będzie czynna całodobowo. Koszt połączenia to 1,23zl/min. Obejrzyj " Prime Time " na Netflix już dziś i przygotuj się do udziału w konkursie.