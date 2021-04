Bartosz Bielenia i Jakub Piątek o kulisach realizacji filmu "Prime Time"

Już w środę na platformie streamingowej Netflix zadebiutuje nowe dzieło producentów " Bogów " i " Sztuki kochania " - trzymający w napięciu dramat psychologiczny " Prime Time ". Z tej okazji w nowym odcinku podcastu " Musimy porozmawiać o kinie " gościmy twórców filmu: reżysera i współscenarzystę Jakuba Piątka oraz odtwórcę głównej roli Bartosza Bielenię Jak filmowcy wspominają osławiony Sylwester 1999/2000? Jak zmienił się scenariusz " Prime Time'u " po konsultacjach ze specem od operacji antyterrorystycznych? Czy młoda widownia znajdzie w głównym bohaterze filmu swojego przedstawiciela? Odpowiedzi szukajcie w rozmowie Łukasza Muszyńskiego. Prime Time " przenosi nas w czasie do ostatniego dnia 1999 roku, gdy Sebastian ( Bartosz Bielenia ) dostaje się z bronią w ręku do studia telewizyjnego. Bierze dwoje zakładników ( Magdalena Popławska Andrzej Kłak ). Ma tylko jedno żądanie – wejście na antenę, na żywo podczas największej oglądalności. Chce powiedzieć telewidzom coś niezwykle ważnego, dla swojego przekazu jest gotów zaryzykować wszystko. Historia Sebastiana to opowieść o przejmującej samotności, potrzebie akceptacji i walce z własnymi demonami. Co doprowadziło go do podjęcia tak desperackich kroków?