Producenci "Bogów" szykują thriller "Prime Time"

Latem przyszłego roku ruszają zdjęcia do psychologicznego dreszczowcaTo nowa produkcja Watchout Studio, w którym powstały wcześniej megahity31 grudnia 1999 roku, 22-letni Sebastian wchodzi z bronią do ogólnopolskiej telewizji, bierze dwoje zakładników i barykaduje się w jednym ze studiów. Ma tylko jedno żądanie – chce wejść na żywo zaraz po głównym serwisie informacyjnym. Historia zamachu terrorystycznego zamknięta w jedności miejsca, czasu i akcji konfrontuje widza z pytaniem: co Sebastian chce przekazać i co doprowadziło go do tak ekstremalnego kroku?Za kamerą stanie Jakub Piątek . Premiera wiosną 2021 roku.