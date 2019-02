ZŁOTE MALINY 2019: "Holmes and Watson" wielkim "wygranym"

Dzień rozpoczynamy od informacji na temat najgorszych filmów i twórców filmowych ostatnich 12 miesięcy. Właśnie ogłoszono zdobywców Złotych Malin . Wielkim "wygranym" jest komedia, która zdobyła cztery statuetki, w tym dla najgorszego filmu roku.Podwójnie nagrodzony został też prezydent USA Donald Trump. Okazał się bezkonkurencyjny w kategoriach: najgorszy aktor oraz najgorszy ekranowy zestaw.Do wyjątkowej sytuacji doszło w przypadku najgorszej aktorki. Wyróżnienie to przypadło Melissie McCarthy za kreacje w dwóch filmach. Jednak kapituła Złotych Malin natychmiast postanowiła przyznać jej Nagrodę Odkupienia za rolę w "Can You Ever Forgive Me?".Oto pełna lista nagrodzonych. Donald Trump - jako on sam w filmach Kellyanne Conway - jako ona sama w filmie Donald Trump i jego małostkowość -(dla filmu, który dużo kosztował i dużo stracił)(dla byłych nominowanych/zwycięzców, którzy w tym roku pokazali się z dobrej strony)