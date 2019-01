Złote Maliny 2019: "Rozpruci na śmierć" wśród faworytów

Jutro poznamy nominacje do Oscarów , więc dziś ogłoszono pretendentów do Złotych Malin . W tym roku nie ma jednego faworyta. Trzy filmy zdobyły po sześć nominacji. Są to:. A cztery nominacje zdobyły zaś:Listę nominowanych znajdziecie poniżej. Zwycięzców poznamy 23 lutego. Johnny Depp - za grę głosem w filmie Donald Trump - jako on sam w filmach Ludacris - za rolę głosem w filmieKellyanne Conway - jako ona sama w filmie Melania Trump - jako ona sama w filmiedowolna para aktorów lub muppetów - Johnny Depp i jego niknąca w oczach kariera - Donald Trump i jego małostkowość -Bracia Spierig